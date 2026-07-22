İranlı general: Düşmana hiçbir şekilde güvenmiyoruz

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, ABD Genelkurmay Başkanı'nın İran halkıyla karşılaşmalarına ilişkin ifadelerine değinerek, "ABD'li yetkili, bu ülkeye ait helikopterlerin İran hava sahasında bulunduğu sırada İran halkının ellerindeki imkânlarla Amerikan güçlerine ateş açtığını söylüyor. Onlar İran topraklarına girdiklerinde halk tarafından karşılanacaklarını sanıyorlardı; ancak geniş çaplı bir nefret ve İran milletinin eşsiz direnişiyle karşı karşıya kaldılar" dedi.

Tümgeneral Hatemi, bu durumun düşmana önemli bir gerçeği gösterdiğini belirterek, "Düşman anladı ki kirli ayağını İran toprağına basacak olursa, elinde ne varsa onunla mücadele edecek milyonlarca insanla karşılaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında düşmanların İran'a karşı yürüttüğü hibrit savaşa da değinen Tümgeneral Hatemi, "Düşman, askeri saldırıların yanı sıra halkı umutsuzluğa sürüklemeyi ve direncini kırmayı hedefliyor. Sosyal medya, medya operasyonları ve hibrit savaş yöntemleriyle planlarını hayata geçirmeye çalışıyor. Düşmanın şeytani medya organlarının yürüttüğü faaliyetler, askeri saldırılarından farklı değildir; aksine aynı doğrultuda ilerleyen tamamlayıcı unsurlardır" diye konuştu.

Düşmana hiçbir şekilde güvenmediklerini vurgulayan Tümgeneral Hatemi, "Biz bu düşmana zerre kadar güvenmiyoruz. Onların anlaşmalara bağlı kalmayacağını ve yeni bir hata yapacağını biliyorduk. Bu nedenle bir an bile kaybetmeden savunma ve savaş kabiliyetimizi geliştirmeye devam ettik. İlahi yardım sayesinde mevcut zorlukların üstesinden geleceğiz ve düşman da kötü emellerine ulaşamadığı için daha fazla pişmanlık duyacaktır" dedi.