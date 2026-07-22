İran Meclis Başkanı Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölgedeki güvenlik durumu ve enerji arzına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Galibaf, “Bu savaşın denklemi bellidir: Ya hepimiz ya da hiç kimse” ifadelerini kullanarak, “Bizim petrol satmadığımız bir bölgede kimse petrol satmayacak. Güvenliğimiz sağlanmazsa, hiçbir altyapı güvenli olmayacak ve Amerikan güçlerinin yokluğunda boğazın güvenliği tehlikede” dedi.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin de açıklamalarda bulunan Galibaf, “Boğazın durumunun savaştan önceki haline dönmeyeceğini defalarca söyledik” diye konuştu.