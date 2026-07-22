Mertz ve Paşinyan, Ortadoğu'daki durumu görüştü

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış sürecini, Ukrayna ve Ortadoğu'daki durumu ele aldı.

Alman hükümetinin resmi temsilcisi Stefan Cornelius yaptığı açıklamada, Friedrich Merz’in Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Cornelius'a göre, iki ülkenin liderleri Ortadoğu'daki gerginlik ve Ukrayna'daki çatışmaların Güney Kafkasya bölgesi üzerindeki etkileri hakkında görüş alışverişinde bulundular.