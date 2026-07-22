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22 Tem 2026 16:37

İran: ABD saldırılarında şehit sayısı 53'e yükseldi

İran: ABD saldırılarında şehit sayısı 53'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı, 27 Haziran ile 22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen ABD hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bilançosunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 53 kişinin şehit düştüğünü, 592 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Kirmanpur, şehitler arasında 6 kadın ve 3 çocuğun bulunduğunu belirtti. Yaralılar arasında ise 39 kadın ve 23 çocuk yer alıyor.

Bakanlık verilerine göre, yaralananlardan 535’i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 36 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor. 21 yaralıya ise olay yerinde müdahale edildiği kaydedildi.

News ID 1937639

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