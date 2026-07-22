  1. Siyaset
22 Tem 2026 10:27

İran'dan Bulgaristan'a ABD uyarısı

İran'dan Bulgaristan'a ABD uyarısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Bulgaristan Başbakanı'nın ABD'nin İran'a saldırıları için ülkede savaş uçakları konuşlandırılmasının değerlendirildiğine ilişkin açıklamasına sert tepki göstererek, bu saldırılara verilecek her türlü desteğin savaş suçlarına ortaklık anlamına geleceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Bulgaristan Başbakanı'nın ABD'nin İran'a yönelik olası askeri operasyonları kapsamında Bulgaristan'da askeri uçak konuşlandırılmasının değerlendirildiğine ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Bekayi, Bulgaristan hükümetinin ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının hukuka aykırı olduğunu ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlalini teşkil ettiğini çok iyi bildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, söz konusu saldırıların hazırlanmasına veya uygulanmasına yönelik her türlü katkının, saldırı suçuna ve savaş suçlarına ortak olmak anlamına geleceğini vurguladı.

News ID 1937632

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler