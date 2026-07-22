İran'dan Bulgaristan'a ABD uyarısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Bulgaristan Başbakanı'nın ABD'nin İran'a yönelik olası askeri operasyonları kapsamında Bulgaristan'da askeri uçak konuşlandırılmasının değerlendirildiğine ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Bekayi, Bulgaristan hükümetinin ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının hukuka aykırı olduğunu ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlalini teşkil ettiğini çok iyi bildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, söz konusu saldırıların hazırlanmasına veya uygulanmasına yönelik her türlü katkının, saldırı suçuna ve savaş suçlarına ortak olmak anlamına geleceğini vurguladı.