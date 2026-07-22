Irak Başbakanı Ali Zeydi, yarın İran’a geliyor

Irak Hükümeti Sözcüsü Haydar el-Abudi, Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin yarın İran’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

El-Abudi yaptığı açıklamada, Başbakan Zeydi’nin, İran Cumhurbaşkanı’nın daveti üzerine yarın (Perşembe) Tahran’da temaslarda bulunacağını belirtti. Ziyaret hakkında bilgi veren Sözcü, Tahran’daki görüşmlerin gündeminde ticaret, ulaşım ve doğalgaz ithalatı gibi konuların yer aldığını ifade etti.

"Zeydi, Türkiye ve Suriye’yi ziyaret edecek"

Iraklı Sözcü, Başbakanı Zeydi’nin ay sonunda Türkiye ve Suriye’ye ziyarette bulunacağını söyledi.

Zeydi’nin Türkiye ve Suriye ziyaretlerinin kesin tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.