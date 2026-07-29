Erakçi'den Ukrayna'ya net mesaj: Zararlar tazmin edilmeli

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Erakçi, Sybiha'nın görüşmede İran'a ait gemiye yönelik saldırının kasıtsız olduğunu ve Ukrayna'nın gerilimi tırmandırma yönünde herhangi bir isteğinin bulunmadığını ifade ettiğini söyledi.

İran'ın da gerilimin artmasını istemediğini belirten Erakçi, "Ancak vatandaşlarımıza veya çıkarlarımıza yönelik her türlü saldırının kabul edilemez olduğunu açıkça vurguladım. Ayrıca meydana gelen tüm zarar ve kayıpların eksiksiz şekilde tazmin edilmesi gerekiyor." dedi.