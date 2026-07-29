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29 Tem 2026 16:15

İran, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak saldırılarını kınadı

İran, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak saldırılarını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ın çeşitli bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki bazı bölgelere, resmi kurumlara ait tesislere ve Erbain ziyaretçilerinin bulunduğu noktalara düzenlediği saldırılara tepki gösterildi. Söz konusu saldırıların en güçlü şekilde kınandığı belirtilen açıklamada, bu eylemlerin Irak'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir ihlal olduğu vurgulandı.

Saldırıların Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ve uluslararası hukukun temel kurallarının açık bir ihlali olduğu kaydedilerek, eylemlerin ABD ve İsrail'in bölgede savaş ve çatışmayı genişletme hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi.

Saldırılarda şehit olan Iraklılar için taziye dileklerinin iletildiği açıklamada, İran'ın Irak hükümeti ve halkıyla tam bir dayanışma içinde olduğu yinelendi. Bakanlık ayrıca, söz konusu kışkırtıcı eylemlerin yaratacağı tehlikeli sonuçlardan ABD ve bölgedeki müttefiklerinin sorumlu olacağını kaydetti.

News ID 1937743

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