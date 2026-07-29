İran: ABD'nin Ürdün'deki hava üssü balistik füzelerle vuruldu

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri, yayımladığı bildiride, ABD'nin Ürdün'deki hava üssü ile Merkez Komutanlığı (CENTCOM) komuta merkezinin balistik füzelerle hedef alındığını duyurdu.

Açıklamada, saldırının ABD'nin saldırgan eylemlerine karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtilerek, "Kısa süre önce Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri savaşçıları, ABD'nin Ürdün'deki hava üssü ve Merkez Komutanlığı komuta merkezini birkaç balistik füzeyle hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Bildiride ayrıca, İran'a yönelik tehditler ve ABD güçlerinin İran'ın çıkarlarına karşı yasa dışı eylemleri sürdüğü sürece direnişin devam edeceği belirtilerek, ABD'li yetkililerin tehditleri ile İran'ın çıkarlarına yönelik müdahalelerin sona ermesi gerektiği vurgulandı.