İran: Hürmüz'ün güney rotasını tanımıyoruz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, katıldığı bir televizyon programında Tahran’ın Hürmüz Boğazı’na dair yeni güvenlik doktrinini açıkladı. Boğazın mevcut statüsünün “savaş öncesi döneme” dönmeyeceğini vurgulayan Garibabadi, Tahran’ın bölgedeki askeri ve stratejik kazanımlarını koruma konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Avrupa ülkelerine sert uyarı

Hürmüz’ün İran’ın ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirten Garibabadi, bu bölgeye yaklaşan Avrupa ülkelerine ait savaş gemilerinin “meşru hedef” olarak değerlendirileceğini vurguladı.

İranlı yetkili, boğaz üzerindeki hakimiyetin pekiştirilmesi noktasında Tahran’ın hiçbir adımdan geri adım atmayacağını ve gerekirse “yeni bir savaşı göze aldıklarını” açıkça dile getirdi.

Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın ülkenin savunma kapasitesinin bir parçası olduğunu anlatan Garibabadi, “Dünya, İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma araçlarını geliştirdiğini bilmelidir” ifadesini kullandı.

Umman’a “Tam Kontrol” şartı

Boğaz’daki trafiğin yeniden düzenlenmesine yönelik Umman ile yürütülen müzakerelere de değinen Garibabadi, Umman’ın sunduğu “yüzde 50-50 kontrol” önerisini reddettiklerini açıkladı.

Umman’ın sunduğu, sorumluluğun eşit paylaşıldığı bir tasarımı kabul etmediklerini belirten Garibabadi, “İran olarak, giriş rotasının tamamen kontrolümüz altında olmasını istiyoruz. Bu şart kabul edilmeden ikinci aşamaya geçmeyiz” dedi.

"Hürmüz'ün güney rotasını tanımıyoruz"

Garibabadi, boğazın güney rotasını hiçbir şekilde tanımadıklarını ve bu hattın açılmasının İran’ın egemenlik haklarını kısıtlayacağını vurguladı.

Umman’ın İran’ın teklifini kabul etmemesi durumunda boğazın kapalı kalmaya devam edeceğinin altını çizen Garibabadi, Tahran’ın bu senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.