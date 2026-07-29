Rusya’dan Irak halkına başsağlığı mesajı

Büyükelçilik yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun Irak Cumhuriyeti Büyükelçiliği, dost Irak halkına, özellikle de Haşdi Şabi Kurumu'na, Irak illerindeki karargâhlarına düzenlenen saldırılar sonucunda kahraman evlatların şehit olması ve yaralanması dolayısıyla en içten başsağlığı ve taziyelerini iletir" denildi.

Açıklamada, “Irak halkının her bir evladının hayatı bir hazinedir; şehitlerin ve yaralıların ailelerinin acısını paylaşıyor, Yüce Allah'tan bu acı kayıp karşısında yakınlarına ve akrabalarına sabır ve metanet vermesini diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Haşdi Şabi, ABD ve Suudi Arabistan'ın düzenlediği hava saldırılarında şehit sayısının 20'ye, yaralı sayısının ise 32'ye yükseldiğini açıklamıştı.