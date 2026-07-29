ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'a saldırısında şehit sayısı 20'ye yükseldi

El Cezire'nin aktardığına göre, Haşdi Şabi, ABD ve Suudi Arabistan'ın örgüte ait karargâhlara düzenlediği hava saldırılarında şehit sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada, saldırılarda yaralananların sayısının ise 32'ye ulaştığı belirtildi.

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali ez-Zeydi, saldırıların ardından olağanüstü güvenlik toplantısı yapılması talimatını verdi.

Habere göre toplantıda Irak'taki güvenlik durumu ele alınacak, gerekli kararlar alınacak ve toplantının ardından resmi bir bildiri yayımlanacak.

ABD ve Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının bugün erken saatlerde Kerbela, Ninova ve Musul'daki Haşdi Şabi üslerini hedef aldığı belirtildi.

Iraklı kaynaklar ayrıca, Selahaddin vilayetindeki Amirli ile Kerkük vilayetindeki ed-Dibs kentlerinde bulunan direniş güçlerine ait üslerin de ABD-Suudi ortak saldırılarının hedefi olduğunu bildirdi.