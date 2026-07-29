İran Hürmüz'de üç ihlalci petrol tankerini durdurdu

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, yayımladığı bildiride Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün sürdürüldüğünü ve uyarılara rağmen güvensiz ve yasa dışı rotada ilerleyen üç petrol tankerinin vurularak durdurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Kısa süre önce, uyarılarımıza rağmen güvensiz ve yasa dışı rotada ilerlemeyi sürdüren üç ihlalci petrol tankeri vurularak durduruldu." ifadelerine yer verildi.

Bildiride ayrıca, ABD ordusunun bölgedeki gemilere yönelik yasa dışı müdahaleleri ve talimatlarının cevapsız bırakılmayacağı belirtilerek, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.