İran Ordusu ülke topraklarını son nefese kadar savunacaktır

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Şehit Pilot Tuğgeneral Macid Kazımi için taziye mesajı yayımladı.

Tümgeneral Hatemi kaleme aldığı mesajda, İran Ordusu’nun halka verdiği söze bağlı olduğunu ve İran İslam Cumhuriyeti düzenini, ülke topraklarını ve bağımsızlığını saldırganlara karşı son nefese kadar savunacağını vurguladı.

Tümgeneral Hatemi, Şehit Pilot Tuğgeneral Mecid Kazımi ile üç silah arkadaşını “gerçek ve hakiki kahramanlar” olarak nitelendirdi.

Tümgeneral Hatemi, söz konusu isimlerin, “şehitler yetiştiren ve onurlu İran milleti için kalıcı birer örnek” olduğunu ifade etti.

Şehit Pilot Tuğgeneral Macid Kazımi kimdir?

İran Ordusu, Mart ayı başlarında ABD’nin Katar'daki hava üssüne düzenlenen operasyonda yer alan İran Hava Kuvvetleri'ne ait Su-24 uçağının pilotlarından Tuğgeneral Macid Kazımi'nin şehit olduğunu doğruladı.

Tuğgeneral Kazımi'nin naaşı bugün Şiraz kentine getirildi.