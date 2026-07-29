Suudi Koalisyonuna ait casus İHA'sı Yemen'de düşürüldü

El-Meyadin'in haberine göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi koalisyonuna ait Karayel tipi keşif insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Seri, söz konusu İHA'nın bugün şafak saatlerinde Saada vilayetinin hava sahasında düşmanca bir görev icra ettiği sırada uygun silahlarla vurularak düşürüldüğünü belirtti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin egemenliğini savunmayı sürdüreceğini ifade eden Seri, "Her türlü saldırıya karşılık vermek en doğal hakkımızdır." dedi.

Yahya Seri, salı günü yaptığı açıklamada ise, Suudi Arabistan'a yönelik denizcilik yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle NCC Ghazal adlı petrol tankerini hedef aldıklarını duyurmuştu.