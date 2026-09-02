Erakçi: Filistin davasına desteğimiz sürecek

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Tahran’da bulunan Hamas Siyasi Büro Üyesi Basim Naim ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Hamas’a İran İslam Cumhuriyeti ve İran halkına gönderdikleri taziye ve dayanışma mesajları için teşekkür eden Erakçi, Tahran’ın saldırganlara karşı topyekun savunma kararlılığını bir kez daha dile getirdi.

Erakçi, İran’ın “kutsal Filistin davası” ve “başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması” yönündeki ilkeli tutumunun değişmeyeceğini belirtti.

Bakan Erakçi ayrıca, İran’ın Filistin halkının haklarını Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), BRICS ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gibi küresel platformlarda savunmaya yönelik çabalarını sürdüreceğinin altını çizdi.

Hamas heyeti, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile de bir araya gelmişti.