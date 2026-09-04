Erakçi’den Ürdün Dışişleri Bakanı’na tepki

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ürdün Dışişleri Bakanı’nın son ifadelerine tepki gösterdi.

Erakçi, şu ifadeleri kullandı:

“Ürdün Dışişleri Bakanı’na göre İran, ne Arap ülkelerinin egemenliğine ne de İran’ın egemenliğine saygı gösteren bir saldırgana karşılık vermek için daha ne kadar beklemeli?”

Erakçi ayrıca, “ABD’nin ilk saldırılarında Arap ülkelerinin hava sahası, toprakları ve karasularının kullanıldığından ve bu saldırıların masum İranlıların hayatını kaybetmesine yol açtığından gerçekten habersiz mi?” diye sordu.