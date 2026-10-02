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2 Eki 2026 09:55

Hürmüz Boğazı’nda BAE bağlantılı 3 tanker isabet aldı

Hürmüz Boğazı’nda BAE bağlantılı 3 tanker isabet aldı

Fars Körfezi Su Yolu Yönetimi, son günlerde Hürmüz Boğazı’nda birkaç petrol tankerinin hedef alındığını, son üç tankerin ise Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait veya BAE tarafından kiralanmış olduğunu açıkladı.

Fars Körfezi Su Yolu Yönetimi, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, son günlerde Hürmüz Boğazı’nda birkaç petrol tankerinin isabet aldığını ve bunlardan son üçünün Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait veya BAE tarafından kiralanmış olduğunu belirtti.

Fars  Körfezi Su Yolu Yönetimi, yapılan incelemelerin AL RUWAIS, SINBAD ve MERSIN PROSPERITY adlı petrol tankerlerinin son iki ay içerisinde Hürmüz Boğazı’ndan birkaç kez geçtiğini gösterdiğini ifade etti.

Mesajda ayrıca şu ifadeye yer verildi:

“Dikkat çekici nokta, söz konusu üç petrol tankerinin isimlerinin Basra Körfezi Su Yolu Yönetimi’nin (PGSA) uyumsuzluk listesinin son güncellemesinde de yer almasıdır.”

News ID 1938907

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