Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemi sayısı 2’ye düştü

Reuters’ın haberine göre, ilk denizcilik verileri, pazartesi günü Hürmüz Boğazı’ndan yalnızca iki yük gemisinin geçtiğini gösteriyor. Pazar günü ise bu güzergâhtan 10 gemi geçmişti.

Kpler şirketinin verilerine göre, mineral taşıyan Panama bayraklı bir Supramax tipi dökme yük gemisi ile Liberya bayraklı bir dökme yük gemisi, farklı güzergâhlardan Hürmüz Boğazı’na giriş yaptı.

Bu veriler, tespit edilmekten kaçınmak amacıyla otomatik tanımlama sistemlerini (AIS) kapatmış olabilecek gemileri kapsamıyor.

ABD ve İsrail rejiminin İran’a yönelik savaşının 28 Şubat’ta başlamasından önce, tankerler, gaz taşıyıcıları, dökme yük gemileri ve konteyner gemileri dahil olmak üzere günde yaklaşık 125 büyük ticari gemi Hürmüz Boğazı’ndan geçiyordu. Bu güzergâh, dünya genelindeki günlük ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz arzının yaklaşık yüzde 20’sini taşıyordu.

Öte yandan, deniz taşımacılığı istihbarat ve takip şirketi Maris Intelligence, bir ham petrol tankeri ile bir sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçişleri sırasında iki ayrı olayda saldırıya uğradığını açıkladı.

Rapora göre, “LR Stephanie” adlı petrol tankeri pazartesi günü Hürmüz Boğazı’na giriş yaptığı sırada kimliği belirlenemeyen bir mühimmatın hedefi oldu. Olayda iki mürettebat üyesi hafif şekilde yaralandı. Gemi, Universal Tanker şirketinin yönetimi altında bulunuyor.

Bundan bir gün önce de Liberya bayraklı “Almreya” adlı sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan gemi, boğazdan çıkışı sırasında saldırıya uğramıştı. Her iki gemi de römorkör yardımına ihtiyaç duymadan seyrine devam edebildi.

Bu arada, Kızıldeniz’in güneyindeki Babülmendep Boğazı’ndan pazartesi günü 26 gemi geçti. Bu sayı, bir önceki güne kıyasla değişmedi.