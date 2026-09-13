Hürmüz Boğazı’nda Petrol Tankerine Füze İsabeti

İngiltere Denizcilik Ticaret Operasyonları (UKMTO), stratejik Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapan Panama bandıralı bir petrol tankerinin füze saldırısına uğradığını ve geminin kullanılamaz hale gelerek durmak zorunda kaldığını açıkladı.

UKMTO tarafından yayımlanan son raporlara göre, Hürmüz Boğazı’nda seyir halinde olan Panama bandıralı bir petrol tankeri füze hedefi oldu. Saldırı sonucunda ağır hasar alan geminin seyir kabiliyetini yitirdiği ve olay yerinde durduğu bildirildi.

Öte yandan, geçtiğimiz gece saatlerinde de Hürmüz Boğazı çevresinde füze atışlarına işaret eden bazı hareketlilik raporları paylaşılmış, ancak o olayla ilgili detaylı teyit henüz sağlanamamıştı.

Deniz Trafiğinde Durgunluk ve “Lisa” Tankeri Detayı

Açık kaynaklı deniz takip platformları ve “Mench Ousent” verileri, bölgedeki gerilimin ticari trafiği minimuma indirdiğini ortaya koydu. Buna göre, dün Hürmüz Boğazı’ndan yalnızca tek bir petrol tankerinin geçiş yaptığı, bu geminin ise takip sistemleri açık olan Çin bandıralı “Lisa” adlı tanker olduğu kaydedildi.

Trump’ın “Kontrol Bizde” İddialarına Gölge Düştü

Yaşanan bu kritik askeri ve güvenlik gelişmesi, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kısa süre önce sarf ettiği “Boğazı biz kontrol ediyoruz ve tüm deniz mayınlarını temizledik” iddialarının ardından gelmesi açısından dikkat çekiyor. Uzmanlar, bölgedeki fiili durumun Washington yönetiminin iddialarını boşa çıkardığını vurguluyor.