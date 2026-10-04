İran Ordusu füze kapasitesini daha ileri taşıyacak

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekremi Niya, Fars Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, 40 günlük savaşın ardından elde edilen deneyimlere değindi.

Tuğgeneral Ekremi Niya, savaş sırasında füzelerin menzilinin mutlaka artırılması gerektiği sonucuna vardıklarını belirterek, “Şimdi bu doğrultuda ilerliyoruz. Füzelerin hızı ve hedefi hassas şekilde vurma kabiliyeti konusunda önemli çalışmalar yapıldı. Envantere girecek yeni nesil füzelerimiz bu kabiliyetlere daha fazla sahip olacak.” dedi.

Füzelerin menzil ve hızı düşmanın uzaklığına göre artırılacak

İran Ordusu Sözcüsü, savaş sırasında kullanılan füzelerin performansına ilişkin değerlendirmesinde, özellikle Kara Kuvvetleri’ne ait füzelerin Kuveyt’teki düşman üslerini hedef almada, Deniz Kuvvetleri’ne ait seyir füzelerinin ise düşman gemilerini hedef almada oldukça başarılı ve etkili olduğunu söyledi.

Tuğgeneral Ekremi Niya, buna rağmen söz konusu füzelerin hız ve menzilinin artırılması gerektiğini ifade ederek, “Çünkü düşman bugün kıyılarımızdan daha uzak bir mesafede, yaklaşık 1.000 kilometreye kadar uzaklıkta bulunuyor. İnşallah bu füzeleri de geliştireceğiz.” diye konuştu.

Füze geliştirmelerinin ordunun tüm füze sistemlerini kapsayıp kapsamadığı sorusuna ise Tuğgeneral Ekremi Niya, “Evet, bu konu tüm füzelerimizi kapsıyor.” yanıtını verdi.