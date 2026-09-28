Hürmüz Boğazı tamamen bizim kontrolümüzde

İran Ordusu Genelkurmay Başkanı ve Koordinasyon Yardımcısı Tümamiral Habibullah Seyyari, Hürmüz Boğazı’ndaki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, “Hürmüz Boğazı’nın batısı, boğazın kendisi ve Fars Körfezi tamamen Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin kontrolünde. Hürmüz Boğazı’nın doğusu ve Hint Okyanusu’nun kuzeyi ise tamamen İran Ordusu Deniz Kuvvetleri’nin kontrolünde.” dedi.

Tümamiral Siyari, “Umman Denizi’nin kuzeyinde ve Hürmüz Boğazı’nın doğusunda güçlü bir şekilde faaliyet gösteriyoruz ve kimsenin geçmesine izin vermiyoruz. Diğer tarafta da Devrim Muhafızları’ndaki kardeşlerimiz kararlı bir şekilde duruyor. Düşmanın yaptığı söylemler ayrı bir konu; gerçekte Hürmüz Boğazı tamamen bizim kontrolümüz altında.” ifadelerini kullandı.

İran Ordusu Genelkurmay Başkanı ve Koordinasyon Yardımcısı, İran Ordusu’nun her türlü tehditle mücadeleye yüksek düzeyde hazır olduğunu vurgulayarak, “Her savaşın alınacak dersleri vardır. Önemli olan, İran Ordusu personelinin; komuta kademesinden karargâhlara ve savaşçılara kadar bu dersleri anlaması ve bunları kabiliyetlerin geliştirilmesi doğrultusunda kullanmasıdır.” diye konuştu.