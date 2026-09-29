Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, hazırladıkları mektuba ilişkin yaptığı açıklamada, “Mektupta, ABD’nin aldığı yenilgilerin nedenlerini anlattık. Amerikan halkından, gerçekleri ve söz konusu hezimetlerin altında yatan sebepleri öğrenmeleri için bu mektubu okumalarını bekliyoruz” dedi.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ABD halkına mektup

ABD halkına seslenen Devrim Muhafızları Ordusu'nun mektubunda, "Bu uğursuz kaderi değiştirebilecek yegâne güç siz Amerikan halkısınız. Kendinizi Filistin’i işgal edenlerden ayırın, zira onlar er ya da geç orayı terk ederek kendi ülkelerine dönmek zorunda kalacaklardı. Bizler, birbirimizle barış içinde bir arada yaşayabiliriz" ifadeleri kullanıldı.

ABD yönetiminin sert bir dille eleştirildiği mektupta, "Çocuk katili ve basiretsiz zorba yönetimi bir kenara bırakın; işlerinizi serserilere değil, düşünürlere teslim edin ve onlara dünyanın değiştiğini hatırlatın" denildi.

"Bu çağ, milletlerin iradesinin zafer çağıdır"

Dünya genelinde halkların uyandığına dikkat çeken Devrim Muhafızları, "Milletlerin servetlerinin süngü zoruyla yağmalandığı dönem sona erdi. Bu çağ, milletlerin iradesinin zafer çağıdır. Bu insanlık dışı rotanın sürdürülmesi, ABD için acı verici bir akıbete yol açacaktır; zira 'mazlumun zalime karşı günü, zalimin mazluma karşı gününden çok daha şiddetli olacaktır'" uyarısında bulundu.

Mektubun devamında, yedi ay önce ABD ordusunun uluslararası hukuku ihlal ederek Minab ilkokuluna düzenlediği saldırı, 198 çocuk öğrencinin ölümü ve İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in ofisine yapılan, kendisinin ve 14 aylık torunu da dahil olmak üzere ailesinin şehit edildiği saldırı "savaş suçu" olarak nitelendirildi. Metinde, bu süreçte aralarında 400 çocuğun bulunduğu 3 bin 600'den fazla sivilin şehit olduğu, 8 üniversite, 3 hastane ve 8 okulun bombalandığı ifade edildi.

Mektupta, "Tüm bu namertliklere ve eşi benzeri görülmemiş cinayetlere rağmen, ABD ve İsrail bu savaşta ağır bir yenilgiye uğramış, İslam Devrimi ise kesin bir zafere ulaşmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"ABD ordusunun yenilmezlik imajı yerle bir oldu"

İran’ın elde ettiği zaferin yalnızca düşmanın hedeflerini boşa çıkarmakla sınırlı kalmadığı vurgulanan mektuba göre; en büyük zafer, ABD ordusunun hegemonik gücünün kırılması ve bu savaşla birlikte ABD’nin süper güç tahtından indirilmiş olmasıdır. Bu büyük zaferimiz, küresel istikbar için telafisi imkansız bir yenilgidir.

Mektupta, savaşın bilançosuna ilişkin detaylar şu şekilde sıralandı:

“200’den fazla stratejik ve yüksek maliyetli insansız hava aracı (İHA), 12 yakıt ikmal ve nakliye uçağı, 30 savaş uçağı, en az bir AWACS erken uyarı uçağı, onlarca askeri helikopter, çok sayıda yüksek maliyetli radar ve hava savunma sistemi imha edilmiş; ABD’ye ait 350’den fazla askeri tesis ve altyapı birimi kullanılamaz hale getirilmiştir. Bölgedeki 18 ABD üssünün operasyonel kapasitesi ise sıfıra yakın bir seviyeye indirilmiştir.”

"Savaşın bedelini ABD halkı ödüyor"

"ABD’nin bitmek bilmeyen savaşlarında hakikat her zaman ilk kurban olmuştur ve Amerikan halkı da bu savaşların daimi kurbanıdır" denilen açıklamada, savaşın maliyetinin Amerikalı vergi mükellefleri tarafından karşılandığı ve halkın kendilerinden gizlenen gerçekleri bilmeye hakkı olduğu vurgulandı.

Mektupta, Amerikan halkına şu sorular yöneltildi:

İran'ın askeri bütçesi ve teçhizatı, ABD ordusunun yüzlerce kat altında olmasına rağmen neden İran galip geldi?

İranlılar Amerikan halkına düşman mı? Eğer öyle değilse, İranlılar neden 'ABD'ye Ölüm' sloganı atıyor?

ABD yönetiminin Devrim Muhafızları’nın terörist olduğuna dair iddiaları doğru mu?

ABD rejiminin 48 yıldır İran üzerindeki egemenliğini yeniden kurma yönündeki kapsamlı çabaları neden sürekli başarısız oluyor

Mevcut gidişat sürerse, ABD yönetimi neden hızla çöküşe doğru gidiyor?

Bu savaşın geleceği ne olacak? Amerikan halkı kendini bu zalimane saldırıların sonuçlarından nasıl kurtarabilir ve yaklaşan çöküşten nasıl sıyrılabilir?"

"İran’ı seyahat edebilirsiniz"

Söz konusu mektupata, "Bunlar, bu samimi mektupta sizlerle paylaşmak istediğimiz meselelerdir. Eğer samimiyetimizden şüphe duyuyorsanız, kısa bir seyahatle İran'ın istediğiniz herhangi bir bölgesini, hatta Hürmüz Boğazı'nı ziyaret edebilir ve ifadelerimizin doğruluğunu bizzat test edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.