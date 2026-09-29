İran'dan ABD'ye uyarı: Çatışmalar farklı bir boyut kazanırsa yeni silahları sahaya süreceğiz

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, salı günü basın mensuplarıyla düzenlediği toplantıda, ABD ile İran arasındaki çatışmaya ve Washington’ın Grönland ve Küba ile gerilimi ve çatışmayı tırmandırma çabalarına değinerek, “ABD halkının, ülkesinin ordusunun işlediği suçlardan haberdar olması ve bu suçların önüne geçebilmesi iyi olur.” dedi.



“Çatışmalar farklı bir boyut kazanırsa biz de yeni silahları sahaya süreceğiz”

Tuğgeneral Muhibbi, konuşmasının başka bir bölümünde, “Kendimizi savunmak için sürekli yeni silahlar tasarlıyor ve mevcut silahlarımızı geliştiriyoruz. Kendimizi savunabilmek amacıyla sürekli olarak silahların seri üretimini gerçekleştiriyoruz. Ülkemizi ve halkımızı savunabilecek silahların üretiminde dünyanın sahip olduğu tüm teknolojilerden de yararlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Muhibbi, “Elbette çatışmalar farklı bir boyut kazanırsa biz de yeni silahları sahaya süreceğiz.” diye konuştu.

“Düşmanın yeni senaryolarına hazırız; bu kez de yenilecekler”

Devrim Muhafızları Sözcüsü, düşmanın geçmişte ve halen çok sayıda alternatif senaryoya sahip olduğunu belirterek, “Bir askeri varlık göstererek bizim teslim olmamızı sağlayacaklarını düşünüyorlardı ancak başarılı olamadılar. Askeri varlıklarını saldırıya dönüştürdüler ve saldırıyı 40 gün sürdürdüler ancak yenildiler. Bunun ardından ekonomik savaşa, deniz ve hava ablukasına başvurdular; bunda da yine başarısız oldular.” dedi.

Tuğgeneral Muhibbi, geçen yıl yaşanan sokak olayları ile ülke dışındaki grupların kuzeybatı ve güneydoğu sınırlarında silahlandırılmasını da düşmanın son aylardaki diğer düşmanca girişimleri arasında gösterdi.

Tuğgeneral Muhibbi, “ABD Başkanı’nın kendisi, onlara silah verdiğini iddia etti. Ancak bu senaryoda da başarısız oldular. Elbette başka senaryoları da vardır ve biz bu senaryolardan habersiz değiliz. Kendimizi hazırladık. Bu süreçte onları nasıl mağlup ettiysek, bundan sonra da masum şehitlerin, Minab’daki Şecere-i Tayyibe Okulu çocuklarının ve hiçbir suçu olmadan hayatını kaybeden tüm çocukların kanının bereketiyle zafere ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Muhibbi son olarak, “ABD’nin yenilgiyi kabul etmek ve bölgeden çekilmekten başka yolu yok.” dedi.