Yemen: Suudi düşmanın askeri birlikleri hedef alındı

Arap medyasına göre Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, ülkenin doğu bölgesinde Suudi subaylar tarafından yönetilen el-Alem kampındaki Suudi paralı askerlerine ölümcül darbeler indirildiğini açıkladı.

Seri, söz konusu operasyonda aralarında Suudi subayların da bulunduğu onlarca Suudi paralı askerin öldüğünü ve yaralandığını aktardı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, el-Sukya ve Ras el-Ara bölgelerinde Suudi paralı askerlerine ait 6 toplanma alanının 6 balistik füzeyle hedef alındığını bildirdi.

Operasyonun son derece hassas bir şekilde gerçekleştirildiği belirtilen Seri, saldırılarda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını, ayrıca paralı askerlere ait askeri teçhizatın imha edildiğini söyledi..