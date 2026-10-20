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20 Eki 2026 09:47

Erakçi: İran ve Rusya ilişkileri tarihin hiçbir döneminde bu kadar yakın olmadı

Erakçi: İran ve Rusya ilişkileri tarihin hiçbir döneminde bu kadar yakın olmadı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u Tahran’da ağırladığını ve iki ülke arasında zamanında ve kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u Tahran’da ağırladığını ve iki ülke arasında zamanında ve kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildiğini açıkladı.

Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa’dan Batı Asya’ya uzanan geniş bir gündemi ele aldıklarını belirterek Lübnan, Filistin, Ukrayna ve Yemen’deki gelişmelerin yanı sıra ekonomik ve nükleer iş birliğinin geliştirilmesine odaklandıklarını ifade etti.

İranlı Bakan, İran ile Rusya arasındaki ilişkilerin tarih boyunca hiçbir dönemde bugünkü kadar yakın olmadığını vurguladı.

News ID 1939263
Azar MAHDAVAN

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