Azerbaycan’da başörtüsü meselesinin temel haklara saygı çerçevesinde çözülmesini umuyorum

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında İran’ın olası saldırılara karşı her an hazırlıklı olduğunu belirterek, ülkesine yönelik herhangi bir saldırının karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

“Saldırıp kaçma dönemi sona erdi”

ABD’nin İran’daki Kazma Dağı tesisini hedef alabileceği ve İran’ın buna karşılık vermeyeceği yönündeki iddialara değinen Bekayi, “ABD’nin İran’a saldıracağını söyleyip İran’ın sessiz kalmasını istediğine inanıyor musunuz? Saldırıp kaçma dönemi sona erdi” ifadelerini kullandı. İran’ın geçmişte de saldırıları karşılıksız bırakmadığını belirtti.

“Diplomasi, savunmanın bir parçasıdır”

ABD’nin geçmişteki anlaşmaları ihlal ettiğini hatırlatan Bekayi, buna rağmen İran Dışişleri Bakanlığının diplomatik sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Bekayi, İran’ın temel önceliğinin ulusal çıkarlarını korumak olduğunu belirterek, diplomasi ile savunmanın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini ifade etti. Diplomatik çabaların gerilimi azaltma ihtimali bulunduğu sürece sürdürüleceğini kaydetti.

“İran, barış koşullarında değil”

ABD’nin bölgedeki taraflarla gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Bekayi, İran’a yönelik deniz ablukasının sürdüğünü ve bu nedenle her türlü ihtimale karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. İran’ın savunma güçlerinin, geçmiş deneyimlerden ders çıkararak olası saldırıları püskürtmeye hazır olduğunu söyledi.

ABD’nin aşırı talepleri müzakerelerin önündeki en büyük engel

İran ile ABD arasındaki müzakerelerin önündeki temel engelin Washington yönetiminin aşırı talepleri olduğunu belirten Bekayi, İran’ın taleplerinin açık olduğunu ifade etti. Tahran’ın daha önce Katar aracılığıyla ABD’ye ilettiği taleplerin karşılanmadığını söyleyen Bekayi, deniz ablukasının kaldırılması ve tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesinin İran’ın temel talepleri arasında yer aldığını vurguladı.

“İran, savunma ve diplomasi konusunda kararlı”

Bekayi, İran’ın diplomatik girişimlerini sürdürürken ülkenin egemenliğini ve güvenliğini savunma konusunda da kararlı olduğunu belirtti. ABD’nin bölgedeki askerî varlığının güvenlik sağlamadığını, aksine istikrarsızlığa yol açtığını savunan Bekayi, İran’ın her türlü gelişmeye karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti.

Azerbaycan’da başörtüsü meselesinin temel haklara saygı çerçevesinde çözülmesini umuyorum

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Azerbaycan Cumhuriyeti’nde başörtüsüne yönelik kısıtlamalar ve Tahran’ın bu konuda neden resmî bir açıklama yapmadığına ilişkin soruyu yanıtladı.

Bekayi, “Azerbaycan halkı bilinçli ve olgun bir halktır. Başörtüsü de dâhil olmak üzere inanç ve değerlerini koruma konusunda, ülkelerinin çıkarlarını gözeterek seslerini yönetime en uygun şekilde nasıl duyuracaklarını kendileri bilirler” dedi.

Azerbaycan ile İran arasındaki iyi ilişkilere ve iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarına dikkat çeken Bekayi, başörtüsü meselesinin ortak değerlere ve halkın temel haklarına saygı gösterilerek, karşılıklı anlayış ortamında çözüme kavuşturulmasını umduklarını ifade etti.