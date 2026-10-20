Protestolar şiddetlendi, karar geldi: Fransa'da sokağa çıkma yasağı!

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu,dün günü düzenlenen acil kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "kamu düzenini yeniden sağlamaya tamamen kararlı" olduğunu söyledi ve ihtiyaç duyulması halinde "yerel ve kısmi" sokağa çıkma yasakları uygulanması talimatı verdi. Lecornu, kentlerin tamamını kapsayan bir sokağa çıkma yasağının söz konusu olmadığını belirtti.

Başbakanlık ofisi Lille'in de aralarında bulunduğu kuzeydeki dört kentte pazartesi ve salı geceleri 20.00 ile 06.00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Yasağın uygulanmasının ardından boş sokaklar görüntülendi.

Polis ayrıca Paris'te iki bölgede pazartesi 23.00'ten salı 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uyguladı. Bu bölgeler, cumartesi günü şiddet olaylarının yaşandığı Place de la République ile yağma olaylarının hedefi olan alışveriş bölgesi Les Halles oldu.

Fransa'nın ikinci büyük kenti Marsilya'da ise pazartesi günü tüm toplanma ve gösterilerin yasaklandığı duyurulmuştu. Bu arada Fransız sendikaları, 5 Kasım'da yeni bir grev ve miting dalgası düzenlenmesi çağrısında bulundu.Lecornu gazetecilere yaptığı açıklamada, olağanüstü hal ilan edilmesinin gerekli görülmesi durumunda bunun yapılabileceğini söyledi. Ancak mevcut aşamada kısmi sokağa çıkma yasaklarının "daha uygun" göründüğünü belirtti.

Lecornu'nun açıklamaları, Fransa İçişleri Bakanı'nın cumartesi günkü protestolar sırasında bazı kentlerde polisin "kontrolü kaybettiğini" kabul etmesinin ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un güvenlik önlemlerinin kapsamlı biçimde gözden geçirilmesini, şiddet olaylarını sona erdirmek için "yeni operasyonel yöntemler" geliştirilmesini istemesinin ardından geldi.

İçişleri Bakanı Nuñez, istihbarat değerlendirmelerinin ülke genelinde 200 bin göstericinin sokağa çıkacağını öngördüğünü belirtti. Gösteriler, Fransa'nın son yıllarda yaşadığı en şiddetli toplumsal olaylardan birine dönüştü.

Nunez, yaşananlardan "her şeyden sorumlu" hissettiği için Macron'a istifasını sunduğunu söyledi. Macron ise istifayı kabul etmedi; bunun yerine Nunez'den "planlama ve istihbarat alanlarındaki aksaklıkların şeffaf biçimde ortaya çıkarılması için gerekli tüm adımları atmasını" istedi.

Protestolar, haftalardır devam eden lise öğrencisi gösterilerinin ardından geldi. Polisle zaman zaman şiddetli çatışmalara dönüşen bu gösteriler, kritik cumhurbaşkanlığı seçimine altı ay kala ve ekonomik baskıların arttığı bir dönemde ülkede gerilimi yükseltti.

Yetkililer, bir belediye binasının da aralarında bulunduğu kamu binalarının saldırıya uğradığını ve ateşe verildiğini, tahminen 2 bin mağazanın tahrip edilerek yağmalandığını bildirdi.

Hafta sonu şiddet olaylarının başlamasından bu yana 2 bin 513 kişinin gözaltına alındığını, 67 kişinin ise cezaevine gönderildiği açıklandı. Gözaltına alınanların yaklaşık yüzde 70'inin yetişkin olduğu, yaklaşık bin polis ve jandarmanın da yaralandığı bildirildi.

Öğrenciler, öğretmenler, veliler, sendikalar ve işçiler tarafından cumartesi günü düzenlenen protestoların odağında hayat pahalılığı vardı. Aynı konu, hafta sonu İtalya, Belçika ve Arnavutluk dahil Avrupa'nın başka ülkelerinde de gösterilere yol açtı.