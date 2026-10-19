Erakçi'den Rusya mesajı: Stratejik ortaklığı derinleştirmeye kararlıyız

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Tahran'ı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü.

İki bakan, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Erakçi, Rus heyeti ile toplantının son derece verimli geçtiğini belirterek, Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinin ardından ikili ilişkilerin yeni boyutlar kazandığını söyledi.

İki tarafın bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra siyasi, kültürel ve ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik somut adımları ele aldığını kaydeden Erakçi, ekonomik işbirliğinin iyi ilerlediğini ifade etti.

İran ile Rusya’nın bölgesel konularda yakın işbirliği yürüttüğünü belirten Erakçi, Fars Körfezi, Kafkasya, Avrupa ve Ukrayna’daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Erakçi, “Ortak görüşümüz, bölgesel meselelerin askeri çözümünün olmadığı ve siyasi yollarla ele alınması gerektiğidir.” dedi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, Filistin ve Yemen konularının da görüşüldüğünü belirterek, Filistinlilere yönelik soykırımın durdurulması gerektiğini vurguladı.

Erakçi, görüşmelerde Hürmüz Boğazı’ndaki güvensizliğin de ele alındığını ve bunu ABD ile İsrail’in saldırganlığına bağladığını söyledi. Hazar Denizi’ndeki güvenlik gelişmeleri ve burada gemilere yönelik saldırılardan ciddi endişe duyduğunu dile getiren Erakçi, bu tür olayların bölgesel barış açısından ciddi sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

İran ile Rusya arasındaki işbirliğinin sürdürülmesinin bölgesel istikrarın sağlanmasında yapıcı bir rol oynayabileceğini belirtti.

Erakçi, iki ülkenin uluslararası konulardaki işbirliğini sürdüreceğini kaydederek, ABD’nin tek taraflı politikalarına ortaklaşa karşı çıktıklarını ve uluslararası kurumlar aracılığıyla çok taraflılığı güçlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) bünyesindeki işbirliğinin devam ettiğini de vurgulayan Erakçi, Tahran’ın Moskova ile ilişkileri koruma ve güçlendirme kararlılığını yineledi.

Lavrov: Rusya İran’la işbirliğini sürdürmek istiyo

Lavrov ise Rusya’nın İran’la işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğunu belirterek iki ülkenin ilişkilerini daha da geliştirmek için sağlam bir zemine sahip olduğunu söyledi.

Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nı ikili işbirliğinin temelini oluşturan önemli bir belge olarak nitelendiren Lavrov, ABD ve İsrail’in saldırganlık savaşının sürdüğü dönemde Rusya’nın İran halkına insani yardım gönderdiğini ifade etti.

İki ülkenin yetkilileri arasındaki iyi ilişkilere değinen Rusya Dışişleri Bakanı, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ı önümüzdeki günlerde Rusya’da düzenlenecek gaz zirvesine davet etti.