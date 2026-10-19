  1. Azerbaycan
19 Eki 2026 13:43

Lübnan’dan Azerbaycanlı başörtülü kadınlara destek!

Lübnan’dan Azerbaycanlı başörtülü kadınlara destek!

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bir araya gelen göstericiler, Azerbaycan’da başörtülü öğrenci ve öğretmenlere yönelik kısıtlamaları protesto etti.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bir araya gelen göstericiler, Azerbaycan’da başörtülü öğrenci ve öğretmenlere yönelik kısıtlamaları protesto etti.

Göstericiler, başörtülü kadınlara yönelik ayrımcı uygulamalara karşı çıkarak sorumluların hesap vermesini istedi.

Azerbaycan’da devlet okullarındaki başörtüsü kısıtlamaları nedeniyle bazı okullarda öğrencilerin dersleri boykot ettiği, uygulamanın ise velilerin tepkisini çektiği bildiriliyor.

Tartışmalar, başörtülü kızların eğitim hakkı ve inanç özgürlüğü konularını yeniden gündeme taşıdı.

News ID 1939249
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler