Lübnan’dan Azerbaycanlı başörtülü kadınlara destek!

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bir araya gelen göstericiler, Azerbaycan’da başörtülü öğrenci ve öğretmenlere yönelik kısıtlamaları protesto etti.

Göstericiler, başörtülü kadınlara yönelik ayrımcı uygulamalara karşı çıkarak sorumluların hesap vermesini istedi.

Azerbaycan’da devlet okullarındaki başörtüsü kısıtlamaları nedeniyle bazı okullarda öğrencilerin dersleri boykot ettiği, uygulamanın ise velilerin tepkisini çektiği bildiriliyor.

Tartışmalar, başörtülü kızların eğitim hakkı ve inanç özgürlüğü konularını yeniden gündeme taşıdı.