İsrail’den Suudi Arabistan’a Yemen savaşında istihbarat desteği

İsrail’in Haaretz gazetesi, İsrail’in Suudi Arabistan’ı Yemen’e karşı yürüttüğü savaşta istihbarat desteğiyle desteklediğini yazdı.

Israel Hayom gazetesine göre, İsrail ile Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri arasındaki güvenlik iş birliği perde arkasında güçleniyor. Haberde, Tel Aviv’in Riyad’a sağladığı desteğin ABD dışında herhangi bir yabancı aktörün sunduğu desteği aştığı öne sürüldü.

Öte yandan Haaretz, İsrail’in ABD aracılığıyla Suudi Arabistan’ı Yemen’e karşı savaşa katılmaya ikna etmeye çalıştığını bildirmişti. Haberde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, İsrail’in Yemen’e karşı sağlayacağı desteğin kamuoyunda tepki çekebileceği endişesiyle bu girişime sıcak bakmadığı iddia edilmişti.