Azerbaycan’dan Türkiye’de yaşayan 7 kişi hakkında gıyabi tutuklama ve uluslararası arama kararı

Azerbaycan yönetimi, ülkedeki başörtüsü uygulamalarını eleştiren Türkiye’de yaşayan yedi kişi hakkında ceza soruşturması başlattı. Azerbaycan Başsavcılığının 19 Ekim’de yaptığı açıklamaya göre Bakü’deki Binegedi İlçe Mahkemesi, yedi kişi hakkında gıyabi tutuklama kararı verdi. Kişiler hakkında uluslararası arama kararı da çıkarıldı.

Hakkında işlem başlatılan isimler arasında Özgür-Der Genel Başkanı ve Haksöz yazarı Rıdvan Kaya, Köklü Değişim yazarı Zekeriya Ceran (Abdullah İmamoğlu adıyla tanınıyor), Analiz Merkezi kurucusu Fatih Tezcan, avukat Ahmet Şanlı, araştırmacı Fahrettin Taşkaya Saral, Abdurrahman Tümer ve Alparslan Tanrıkulu bulunuyor.

İki protesto soruşturmanın odağında

Azerbaycan Başsavcılığı, soruşturmanın 25 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında sosyal medya platformlarında yayımlandığı belirtilen paylaşımlar ve konuşmalarla ilgili olduğunu açıkladı. Açıklamada yedi kişi, Azerbaycan’da anayasal düzenin zorla değiştirilmesini ve iktidarın şiddet yoluyla ele geçirilmesini teşvik etmek, dinî temelli nefreti körüklemek ve dinî aşırılık yanlısı materyaller yaymakla suçlandı.

Soruşturmada Türkiye’de düzenlenen iki protesto da suçlamalara dayanak gösterildi. Başsavcılığa göre Rıdvan Kaya, 3 Ekim’de Azerbaycan’ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki gösteride; Kaya ve Zekeriya Ceran ise 13 Ekim’de Ankara’daki Azerbaycan Büyükelçiliği önündeki gösteride şiddet yoluyla iktidarın ele geçirilmesine yönelik çağrılar yaptı.

Azerbaycan makamları, suçlamaları ülkenin Ceza Kanunu’ndaki anayasal düzenin zorla değiştirilmesine çağrı, dinî temelli nefreti şiddet kullanarak körükleme ve dinî aşırılık yanlısı materyallerin hazırlanması ve yayılmasıyla ilgili üç maddeye dayandırdı. Başsavcılık soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Başörtüsü kısıtlamaları gerilime yol açtı

Azerbaycan’da kız öğrencilerin başörtüsüyle okula gitmesine yönelik kısıtlamalar, Türkiye’de protestolarına yol açmıştı. Bakü yönetimine yönelik eleştiriler, başörtüsü meselesinin yanı sıra Azerbaycan’ın İsrail’le ilişkilerini de kapsıyordu.

Tartışma siyasi çevrelere de yansıdı. Azerbaycan’da iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi ile Türkiye’deki AKP çevreleri arasında karşılıklı açıklamalar gündeme geldi. Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Muhammed Ali es-Sallabi de Azerbaycan’daki başörtüsü uygulamalarını eleştirerek Erdoğan’a müdahale çağrısında bulunmuştu.

Özgür-Der çevresinin yayın organı Haksöz, yedi kişi hakkındaki kararları Aliyev yönetiminin eleştirilere karşı baskıyı artırması olarak değerlendirdi. Haksöz, Bakü yönetimini başörtüsü uygulamalarından vazgeçmeye ve dinî özgürlüklere saygı göstermeye çağırdı.

Azerbaycan Başsavcılığı ise açıklamasında düşünce ve ifade özgürlüğünün yanı sıra din ve vicdan özgürlüğünün de anayasal güvence altında olduğunu belirtti; ancak bu özgürlüklerin şiddet çağrıları ve anayasal düzeni zorla değiştirmeye yönelik eylemler için hukuki dayanak oluşturmadığını kaydetti.