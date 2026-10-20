Rızai: İran, Rusya ile stratejik iş birliğini güçlendirme iradesine sahip

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Tahran’da gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin bölgesel istikrarın güçlendirilmesi, güvenliğin sağlanması ve bölge ülkelerinin kalkınmasının hızlandırılması açısından önemini vurguladı.

Rızai, Rusya’nın iş birliğini çeşitlendirmeye yönelik girişimlerini memnuniyetle karşılarken stratejik koridorların tamamlanması gibi ortak ekonomik projelerin bölgesel istikrara katkı sağlayacağını belirtti. Savaş sonrası yeni koşullarda bölgede kalıcı güvenlik ve istikrarın çok taraflı iş birliğine bağlı olduğunu ifade etti.

Lavrov ise Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu dâhil uluslararası platformlarda İran’ın girişimlerini ve çıkarlarını desteklediğini söyledi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askerî saldırılarını, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimindeki nükleer tesislerin bombalanması da dâhil olmak üzere, şiddetle kınayan Lavrov, İran-Rusya iş birliğinin geniş kapsamlı bir geleceğe sahip olduğunu vurguladı.