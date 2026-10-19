Erakçi ile Rus mevkidaşı Lavrov, Tahran'da görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Tahran'ı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü.

Rus medyasına göre Lavrov, Tahran ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile görüşecek. Görüşmelerde ikili anlaşmaların uygulanması, ekonomik işbirliği ve bölgedeki güvenlik gelişmeleri ele alınacak.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Lavrov'un ziyaretinin iki ülke arasında devam eden diplomatik istişareler kapsamında gerçekleştirileceğini açıklamıştı.