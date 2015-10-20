İran ve 5+1 grubu oturumu son buldu

MHA - İRİB'nin haberine göre, bu oturuma İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi ve AB Dış İlişkiler Sorumlusu yardımcısı Helga Schmit katıldı.

Görüşme Ortak Eylem Planı için oluşturulan komisyon toplantısı sonrası düzenlendi.

Irakçi yaptığı açıklamada, ''Geçen iki sene zarfında görüşmelerimiz sürekli olarak devam etmiştir ve bundan sonra da devam edecektir'' dedi.

Irakçi, ''Bayan Schmit 5+1 gurubu tarafında koordinatörlük görevi vardır ve biz tüm konular hakkında sürekli istişare halindeyiz ve bugünkü toplantıda bu irtibattadır'' diye konuştu.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Erakçi oturumun çok olumlu bir ortamda düzenlendiğini hatırlatarak, tüm tarafların ortak eylem planı karşısındaki kendi sorumlulukları ve bu meselenin ciddiyetle takib edilmesi meselesini vurguladıklarını söyledi.

M.M