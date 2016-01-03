İran nükleer dosyası kapanacak

MHA- Beyaz Saray Milli Güvenlik Daire Başkanı Ben Rhodes, İran nükleer dosyasının önümüzdeki haftalarda kapanacağını bildirdi.

İran’ın dosyayı takip ettiğini ve KOEP’yi uygulayan tarafların da girişimiyle bu dosyanın yakın bir tarihte kapanabileceğini belirten Rhodes, “Ancak nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanması için birkaç aşama bulunmaktadır ve İran bu aşamaları geçmelidir. Bu aşamalardan en önemlisi ise İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu yurt dışına transfer etmesiydi” diye vurguladı.

Amerika’nın İran devletinin söz konusu dosyanın ilerlemesi için gereken adımları atması gerektiğini kaydeden Rhodes, “Amerika’nın, İran’ın füze programına karşı uyguladığı yaptırımları yürürlüğe sokması için daha fazla zamana ihtiyacı var. Yaptırımların askıya alınması Tahran’dan gelen baskılar yüzünden değildi” diye konuştu.

Amerika tarafından İran’ın füze programına ilişkin yaptırım uyguladığını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Ruhani, Savunma Bakanı Dehgan’a bir mektup yazarak füze programının geliştirilmesini istemesi, yabancı basında geniş yankı buldu.

Mektubun yayınlanmasının ardından ise Amerika, İran’ın füze programına karşı uyguladığı yaptırımları geçici şekilde askıya aldığını duyurdu.

Y.B