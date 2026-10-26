İran'dan ABD Dışişleri Bakanı’na korsanlık yanıtı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı’nın İran’ı gemilere saldırmakla suçlayarak Karayip korsanlarına benzetmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı’nın İran’ı gemilere saldırmakla suçladığını ve “İkinci Dünya Savaşı’ndan ve Karayip korsanları döneminden bu yana böyle bir şey görmedik” dediğini aktardı.

Buna karşılık Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Mayıs 2026’da ticari gemilere el konulması ve bu gemilerdeki petrol yüklerinin yağmalanması hakkında övünerek konuştuğunu hatırlattı. Trump’ın o gün, “Biz korsanlar gibiyiz. Aslında bir tür korsanız.” ifadelerini kullandığını belirtti.

İranlı sözcü, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Belki de Başkan, Dışişleri Bakanı’nın ‘korsan olma’ konusundaki bu övünmeyi bu kadar çabuk unutmuş olduğunu öğrenince pek mutlu olmayacaktır.”