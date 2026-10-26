Suudi savaş uçakları Yemen’de cami ve okulu vurdu

El-Mesire televizyon kanalının haberine göre, Suudi Arabistan savaş uçakları Yemen’e yönelik son saldırılarında Taiz vilayetinin Makbena ilçesine bağlı Maşavil bölgesinde bir cami ve okulu hedef aldı.

Ayrıca Sada vilayetinin Nuşur bölgesinde bir okulun yakınlarına düzenlenen Suudi hava saldırıları sonucunda bir çocuk ile bir öğrencinin yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan’ın, Yemen’e yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasından bu yana yerleşim bölgelerini, altyapıyı, limanları ve havalimanlarını kasıtlı olarak bombaladığı bildirildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü ise dün gece yaptığı açıklamada, gerilimin tırmanmaya başlamasından bu yana Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik toplam hava ve füze saldırılarının sayısının 3 bin 179’a ulaştığını duyurdu.