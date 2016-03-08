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8 Mart 2016 - 15:39

Japonya- İran ilişkilerinde 38 yıl sonra bir ilk olacak

Japonya- İran ilişkilerinde 38 yıl sonra bir ilk olacak

Tahran, 8 Mart 2016 – Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin, İranlı yetkilileri başkent Tahran'ı ziyaret etme niyetinde olduğu konusunda bilgilendirdiği öne sürüldü.

MHA- Abe, İran'a giderse 38 yıl sonra ilk kez bir Japonya başbakanı bu ülkeyi ziyaret etmiş olacak.

Japon Nikkei gazetesinin haberine göre ocakta İran'a yaptırımları kaldırma kararı alan Başbakan Şinzo Abe, Kenya'da 27-28 Ağustos'ta düzenlenecek Japonya- Afrika kalkınma konferansından hemen önce veya sonra İran'ın başkenti Tahran'a gidebilir.

Abe'ye girişimciler ve Japon firmaların müdürlerinden oluşan bir grubun eşlik edeceğini yazan gazete, ziyaretin ekonomik ilişkileri geliştirme amaçlı olacağını belirtti.

İran'ı en son ziyaret eden Japonya başbakanı Takeo Fukuda'ydı. Fukuda, İran'a Eylül 1978'de gitmişti.

Y.B

News Code 1859071

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