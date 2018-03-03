İslam dünyasındaki birlik temel bir gerekliliktir

Pakistan ziyaretinde bulunan İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hasan Şah Safi, bu ülkenin Ulusal Güvenlik Danışmanı Nasırhan Cencua ile bir araya geldi.

İslamabad’da gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Afganistan ve bölgedeki son gelişmeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

İran-Pakistan ilişkilerin gelişmesindeki engellerin belirlenip çözülmesi gerektiğinin altını çizen Tuğgeneral Şah Safi, İslam dünyasındaki sorunlara işaret ederek, “Bugünlerde Müslümanlar acılar ve çilelerle uğraşıyor. Bu nedenle İslam dünyasında birlik ve beraberliği pekiştirme temel bir gerekliliktir” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Şah Safi, Afganistan’ın geleceği hakkında, “İran olarak Afganistan'daki barışın bölgedeki barış ve istikrar için bir ön şart olduğuna inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Pakistanlı yetkili de bu görüşmede, İran ile Pakistan'ın ortak bir geleceğe sahip olduğuna dikkati çekerek, bu yüzden karşılıklı işbirliğinin artması gerektiğini dile getirdi.

Bölgesel güvenliğin ele alındığı görüşmede, ekonomik, ticari, siyasi ve savunma sektörlerde ortaklıkların artırılmasının gereğine vurgu yapıldı.