İstanbul dahil 10 şehirde gazetecilerden basın özgürlüğü eylemi

Türk medyasına göre, ağırlıklı olarak gazeteciler, hak örgütü temsilcileri ve muhalefet partilerinin üyelerinden oluşan kalabalıklar, tutuklamalara, medya kuruluşlarının kapatılmasına ve yayın organlarına kayyum atanmasına tepki gösterdi.

İstanbul'da Kadıköy Boğa Heykeli önünde düzenlenen gösteride, cezaevindeki gazetecilerin fotoğrafları taşındı. Göstericiler, "Susmayacağız, artık yeter" ve "Baskılara boyun eğmeyeceğiz" sloganları attı.

Polis, İstanbul'daki gösteriye en az 3 bin kişinin katıldığını açıkladı. Ankara'da da polis sayımına göre en az 3 bin kişi bir araya geldi. Başkentteki gösteride "Sansüre hayır" ve "Tutuklu gazetecilere özgürlük" sloganları öne çıktı.

Gösterilere; Yeni Parti milletvekilleri Özgür Karabat, Gökan Zeybek ve Mahmut Tanal'ın yanı sıra DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da destek verdi.

İzmir Alsancak'ta Türkan Saylan Kültür Merkezi önündeki gösteriye ise Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel katıldı.

Özel, eylem öncesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Basın özgürlüğüne, gazetecilere, televizyon kanallarına, sosyal medya hesaplarına saldıran AK Parti'nin kara düzenine karşı yürüyoruz" dedi.

Gazetecilere yönelik baskılar gündemde

Türkiye'de basın özgürlüğü, 2016'daki darbe girişiminin ardından geniş kapsamlı soruşturmalar, dijital sansür uygulamaları ve gazetecilere yönelik yargı süreçleri nedeniyle uzun süredir tartışma konusu.

Son haftalarda ise basın meslek örgütleri ve hak savunucuları, bağımsız medya üzerindeki baskıların arttığına dikkat çekiyor.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'na (TGS) göre son 2 ayda 11 gazeteci tutuklandı, çok sayıda medya kuruluşu kapatıldı.

Fon krizine ilişkin haber ve paylaşımları nedeniyle en az iki gazeteci tutuklu bulunuyor. Sözcü gazetesi editörü Mustafa Balcı ile gazeteci Şaban Sevinç, 10 Ekim'den bu yana cezaevinde. Aynı soruşturma kapsamında gazeteci İsmail Saymaz hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Bu ayın başında polis, Türkiye'nin en çok izlenen haber kanallarından biri olan Halk TV'ye baskın düzenlemiş, kanalın yayınını durdurmuş ve yönetime devlet tarafından atanan kayyum görevlendirilmişti.

Daha önce de dijital haber platformu T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına, yetkililerin "LGBT propagandası" olarak nitelendirdiği içerikler gerekçe gösterilerek erişim engeli getirilmişti.

'Toplumun haber alma hakkını savunuyoruz'

İstanbul'daki gösterinin ardından AFP'ye konuşan gazeteci Zafer Arapkirli, eylemin yalnızca gazetecilere destek amacı taşımadığını, toplumun bilgiye ve habere erişim hakkını da savunduğunu söyledi.

BirGün gazetesi yazarı Arapkirli, gazetecilerin tutuklanması, medya kuruluşlarına el konulması, haberlerin yasaklanması ve sosyal medya erişiminin engellenmesi gibi uygulamaların toplumda korku ve sindirme amacı taşıdığını ileri sürdü.

Arapkirli, baskılar yoğunlaştıkça bunlara karşı gösterilen tepkinin ve direnme kararlılığının da güçlenmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş da AFP'ye yaptığı açıklamada, medyaya yönelik müdahalelerin niteliğinde değişim yaşandığını savundu.

Durmuş, son dönemdeki erişim engelleri ve kayyum atamalarının en çok takip edilen televizyon kanallarını, haber platformlarını ve medya kuruluşlarını hedef aldığını belirterek, "Tek sesin, tek haber kaynağının ve merkezi bir işleyişin olduğu bir sistemin ortaya çıktığını görüyoruz" dedi.

Tutuklu gazeteciden mektup

Ankara'daki gösteride, kapatılan T24'ün koordinatörlerinden gazeteci Gökçer Tahincioğlu da eylemin gazetecilerin seslerini duyurmasının yanı sıra yurttaşların bilgiye erişim hakkını savunması açısından önemli olduğunu söyledi.

Tahincioğlu, gazetecilerin vermek istediği mesajın mesleklerini özgürce yapabilmek olduğunu belirterek, bağımsız habercilik için gerekli koşulların en kısa sürede yeniden sağlanmasını istediklerini ifade etti.