Yemen’den ABD'nin Filistin kararına tepki

Yemen Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali El-Husi Twitter’da paylaştığı bir mesajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararına tepki gösterdi.

Husi paylaşımında, “ABD’nin bu kararıyla insan hakları maskesi tamamen kaldırılmış oldu” belirtildi.

Muhammed Ali El-Husi, bu kararı “Filistin halkına karşı yapılan bir adım” olarak değerlendirdi.

Yemen Yüksek Devrim Komitesi Başkanı attığı twitte, “ABD’nin UNRWA’ya yaptığı yardım, Filistinlilerin katledilmesi için Siyonist rejime ve Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerine sağlanan desteğin yanında hiç sayılır” diye konuştu.

Son günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.