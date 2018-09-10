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10 Eylül 2018 - 11:50

Suudi Arabistan’dan Yemen’e yoğun hava saldırısı

Suudi Arabistan’dan Yemen’e yoğun hava saldırısı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları Yemen'in Ad Dali, Sada ve El-Hudeyde vilayetlerini hedef aldı.

Al Masirah’ın haberine göre, Suudilerin Yemen halkına karşı art arda yaptığı saldırılar durmadan devam ediyor.

Bu konuda edinilen bilgilere göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları Yemen'in Ed-Dali, Saada ve El-Hudeyde vilayetlerini hedef aldı.

Yemen’e yönelik yapılan bu saldırılar sonucu 4 sivil yaşamını yitirirken onlarca kişi de yaralandı.

Bunlara ilave olarak uluslararası toplumun sessizliği gölgesinde Yemen’in çeşitli bölgeleri de Suudiler ile müttefiklerinin yaptığı saldırılarına sahne olmaktadır.

News Code 1872697
Muhammed BURHAN

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