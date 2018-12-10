İttifakta 'düğüm' çözüldü

CHP ve İYİ Parti genel başkan yardımcıları 21 il üzerinde çalışacak. Bu hafta adaylara ilişkin açıklama yapılacak. Görüşmenin ağırlıklı konusu ise Mansur Yavaş oldu.

Yurt'ta yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gece sürpriz bir görüşme yaptı. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, görüşmede hangi illerde aday gösterileceği, kimin hangi ilde hangi partinin adayına destek vereceği konuşuldu. Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ile Oğuz Kaan Salıcı hafta içinde listelere son şeklini verecek. Liderlerin görüşüne sunulacak listeler üzerinde son değerlendirme yapılacak ve kamuoyuna açıklanacak. AKP-MHP ittifakının, aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu birçok ilin adayını açıklaması, ancak CHP-İYİ Parti'nin ittifak adaylarını duyurma konusunda geri kalması eleştirilere yol açıyordu.

GÜÇ BİRLİĞİ ELE ALINDI

Bu durumu dikkate alan Kılıçdaroğlu ve Akşener, zaman kaybını önlemek ve mesafe kaydedebilmek için Ankara'da gece yarısı zirvesi yaptı. İstanbul'da bulunan Meral Akşener, cumartesi günü karayoluyla Ankara'ya gitti.

İki lider, genel merkezler dışında bir ofiste seçim hazırlıkları ve güç birliğini ele aldı. Zirvede Ankara, Balıkesir, Mersin büyükşehir belediye başkanlıkları başta olmak üzere 21 ilde aday gösterilecek isimler değerlendirildi. Kılıçdaroğlu, Ankara'dan gösterecekleri adayın İYİ Parti tarafından desteklenmesi koşulunu öne sürdü. İYİ Parti, bazı iller karşılığında Ankara'dan aday göstermekte ısrarcı olmadı. Akşener, “Eğer, Ankara bizde kalacaksa, adayımız Mansur Yavaş olacak. Eğer, Ankara sizde kalacaksa, tavsiyemiz Yavaş'ı aday göstermeniz” dedi. Kılıçdaroğlu, Ankara için gündeme gelen bazı isimleri de Meral Akşener'le değerlendirdi. Bunlar arasında, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığını yapan Cengiz Topel Yıldırım ile Dr. Metin Özaslan da bulunuyor. Yavaş'ın aday gösterilmemesi durumunda Yıldırım ve Özaslan isimleri gündeme gelecek.

Mansur Yavaş'tan gece yarısı mesajı

31 MART'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti ittifakının ortak adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen Mansur Yavaş'tan açıklama geldi. Yavaş gece yarısı sosyal medya hesabından, “Bu saat itibarıyla ittifak görüşmeleri henüz sonuçlanmamıştır.” ifadelerini paylaştı.