Petrol fiyatları küresel endişelerle yükseldi

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.02 artışla 61.99 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.06 artışla 53.59 dolardan işlem görüyor.



The Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD merkezli çok uluslu yatkırım bankası Goldman Sachs, bir süredir yürüttüğü gözden geçirme çalışmalarının ardından, emtia ticareti faaliyetlerinin "çok fazla sermaye kullanıp, çok az kar ettiklerini" belirledi.

WSJ haberine göre, Goldman Sachs, gözden geçirmeler sonucunda elde edilen verilere dayanarak, demir cevheri, platin ve diğer metallerde fiziki ticaretten çekilmeyi değerlendiriyor ve faaliyetlerde azaltım planlarını bu ay için Yönetim Kurulu'na sunmaya hazırlanıyor.



Bazı emtia faaliyetlerinden çekilmenin değerlendirilmesi, Goldman Sachs'ın 4. çeyrekte sabit getirililer, kurlar ve emtialardaki faaliyetlerinden gelirlerinin yüzde 18 azaldığının rapor edilmesinin ardından geldi.

