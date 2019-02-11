Petrol büyüme endişeleri ile düşüşünü sürdürdü

Petrol fiyatları, küresel büyümedeki yavaşlamanın talep görünümünü olumsuz etkileyeceği endişelerinin etkisiyle, yaıtırımcıların Çin ve ABD arasında bu hafta gerçekleştirilecek üst düzey ticaret görüşmelerine ilişkin umutları ile birlikte yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine indi.

Bloomberg'in haberine göre, vadeli petrol kontratları, geçen hafta yüzde 4.6 ile bu yılın en büyük haftalık kaybını gerçekleştirmesinin ardından yüzde 1.6 kadar daha geriledi. ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD'nin 200 milyar dolarlık Çin malı için gümrük vergilerini ikiye katlayacağı 1 Mart tarihi öncesi, görüşmelerde bulunmak üzere Beijing'e gidiyor. Hedge fonları, Brent petrolünde, 5 Şubat haftası, yeniden düşüş beklentisi ile açtıkları pozisyon (kısa pozisyon) sayısını yükseliş beklentisi ile (uzun pozisyon) açtıkları pozisyon sayısının üzerine çıkardı.

Batı Teksas petrolü (WTI), tarihinin en iyi Ocak ayı performansını göstermesinin ardından, ticaret savaşı konusunda bir iyileşme olmaması ve Avrupa, Asya ve diğer bölgelerden gelen büyüme uyarıları ile yönünü aşağı çevirdi. Diğer bir aşağı yönlü faktör de, ABD'de aktif petrol sondaj kuyusu sayısının geçen hafta artması ve zaten rekor seviyelerde bulunan ABD üretiminin Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OEPC) ve ortaklarının arz bolluğunu gidermek için üretim kısıntısına gitme çabalarını etkisiz kılacağı endişelerini artırmasıydı.