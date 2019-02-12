Petrol fiyatları ticaret toplantıları endişeleriyle düştü

Gelişmelerin etkisiyle, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.55 artışla 61.85 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.5 artışla 52.67 dolardan işlem görüyor.
DHA'ya göre, Altın fiyatları, yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri risklerin kaçınma amacyla dolara dönmeleri etkisiyle düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.19 artışla 15.72 dolardan,
- altın, yüzde 0.007 düşüşle 1,311.8 dolardan,
- bakır, yüzde 0.09 düşüşle 2.7875 dolardan,
- platin, yüzde 0.39 artışla 793.2 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.8 artışla 1,367.7 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 221 liraya, çeyrek altın 361 liraya, Cumhuriyet altını da 1,486 liraya döndü.
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