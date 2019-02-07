Petrol büyüme endişeleri ve ABD'de artan üretim ile düştü

Petrol fiyatları, ABD'de artan üretim ve küresel ekonominin görünümüne ilişkin endişelerin ABD'de düşen akaryakıt stoklarındaki düşüşe ağır basması ile birlikte yeniden düşmeye başladı.

Bloomberg'in haberine göre, vadeli petrol kontratları New York'ta yüzde 0.6 kadar düştü ve bu hafta üçüncü kez düşüş göstermeye yöneldi. ABD'de kış döneminde akaryakıt stokları geçen hafta, kutup girdabının ülkeyi olumsuz etkilemesi ile birlikte, beklenenden daha fazla düşerken, ham petrol stokları arttı ve üretim rekor seviyelerde kaldı. Dolar, küresel büyümeyi yavaşlatan bir unsur olan ticaret savaşı konusunda ABD ile Çin arasında süren görüşmelerden dolayı bekle-gör modunda olması ile birlikte güçleniyor ve bu durum, dolar ile fiyatlanan emtiayı daha pahalı hale getiriyor.

Petrol bu ay, Ocak ayında Nisan 2016'dan bu yana en büyük aylık kazancını gerçekleştirmesinin ardından, ABD'de artan ham petrol üretiminin Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının üretim kısıntılarının etkisini giderebileceği endişesi ile teklemeye başladı. Venezuela ve İran'a uygulanan yaptırımlar fiyatlara destek sağlarken, yatırımcılar, ticaret tarifelerinin artırılma tarihi olan 1 Mart'tan önce, ABD ve Çin arasında gelecek hafta gerçekleştirilecek görüşme öncesi temkinli kalmaya devam ediyor.