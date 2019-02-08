Petrol bu yılın en kötü haftalık performansına yöneldi

Petrol fiyatları, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamanın talep görünümünü olumsuz etkileyeceği endişeleri ve ABD'de ham petrol üretiminin rekor seviyelerde kalmaya devam etmesinin ardından bu yılın en büyük haftalık düşüşünü gerçekleştirmeye yöneldi.

Vadeli petrol kontratları New York'ta düşüşünü ikinci güne taşıdı ve bu hafta yüzde 5.4 değer kaybetti. Asya hisse senetleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gümrük tarifelerindeki artışın başlayacağı 1 Mart'tan önce görüşmeyeceğini açıklamasının ardından düştü. Öte yandan, Avrupa Komisyonu Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomileri için büyüme tahminlerini düşürdü ve Brexit ve Çin'deki yavaşlamanın görünümü daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulundu.

Petrol geçen ay, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının üretim kısıntılarının devreye girmesi ile birlikte, tarihinin en hızlı yıl başlangıcını gerçekleştirmesinin ardından, yönünü aşağı çevirdi. ABD'de rekor seviyelerdeki üretim ve ABD ve Çin'in ticaret savaşını sonlandıramayacağına ilişkin tedirginlik Şubat ayında fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 36 sent düşerek, Tokyo saati ile 12:15'te varil başına 52.28 dolara indi. Kontrat bu hafta yaklaşık 3 dolar düştü.

Nisan vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 32 sent düşerek varil başına 61.31 dolara geriledi. Kontrat bu hafta yüzde 2.3 değer kaybetti. Küresel gösterge Brent petrolü, Nisan vadeli WTI'a kıyasla 8.69 dolar primli işlem gördü.