  1. Kültür
15 Şubat 2019 - 14:40

Sanatçı Tunç hakkında 20 yıla kadar hapis istemi

Sanatçı Tunç hakkında 20 yıla kadar hapis istemi

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası' yapmak suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ferhat Tunç hakkında hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) hakkında detaylı bilgiye yer verilerek, Tunç'un DTK'da 'şahsiyet' ve 'kurum delegesi' sıfatıyla faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Tunç'un farklı tarihlerdeki DTK toplantılarına katıldığı belirtilen iddianamede, Tunç'un toplantıların yapıldığı binalara giriş-çıkış yaptığının teknik ve fiziki takip neticesinde tespit edildiği anlatıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre iddianamede, ihbar üzerine yakalanan E.İ'nin bilgisayarında, "KCK Yürütme Konsey Başkanlığı'na 2008 yılı Avrupa sahası örgütsel ve mali çalışmalarımız hakkında bilgilendirme raporudur" başlıklı doküman ele geçirildiği kaydedildi.

İddianamede, Tunç'un PKK/KCK'ya finansal destek vermek amacıyla Avrupa'dan getirdiği 2 bin Euro'yu Mezopotamya Kültür Merkezi'nde bir kişiye teslim ettiği ve kuryelik yaparak örgütün finansmanına katkı sağladığı belirtildi.

News Code 1876657
Muhammed BURHAN

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